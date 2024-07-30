【時報-台北電】周一國際原油期貨跌近2%，儘管中東情勢緊張，不過因中國2024 年上半年燃料油進口總量下降11%，引發市場對中國需求前景擔憂，加上市場對加沙停火協議期望，打壓油價進一步走低，觸6月初以來低點。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨跌1.35美元，報每桶75.81美元；8月熱燃油跌0.04美元，報每加侖2.38美元；8月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖2.42美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1.35美元，報每桶79.78美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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