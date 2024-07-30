【時報記者任珮云台北報導】永豐金(2890)連續8個交易日股價收盤未能站回5日線，在三大法人動向上，近期內外資同步是站在買方，主力和八大行庫則略有調節賣壓。

永豐金旗下永豐銀行積極響應金管會信託2.0計畫、推廣安養信託服務，迄今服務客戶數、資產本金皆較2023年底成長逾2成，顯示安養信託已愈受重視。永豐銀行表示，包括對外舉辦講座、走訪村里社區宣導觀念及對內培訓百位信託專員等，協助民眾善用信託專款專用特性，保護資產並降低高齡詐騙風險；本周起，預先開立安養信託帳戶享信託簽約費優惠，保障個人資產也能投資理財。

據統計，截至2023年底，全臺安養信託累積信託財產本金已突破千億新臺幣規模；永豐銀行表示，因應超高齡社會來臨，積極推廣安養信託，至今已於臺灣北、中、南等地陸續舉辦約50場推廣講座，協助民眾建立信託觀念，瞭解高齡醫療、財富傳承、親屬照顧等財務規劃；同時，目前逾百位同仁取得「高齡金融規劃顧問師」證照、「家族信託規劃顧問師」專業認證人數也日益攀升，致力為客戶提供全面的專業信託服務。

永豐銀行表示，安養信託帳戶具資產保護功能，可及早規劃、逐步存入資產，包括臺外幣存款、保險金或基金贖回款等，皆可撥入信託專戶集中管理，並可自主配置投資運用方式，如銀行活存、定存，亦能投資基金、海外債等理財商品，靈活累積資產。透過客製化事前約定，銀行可協助客戶妥善安排年邁時生活所需，確保即使遭遇意外、失智或失能等狀況，資產也能獲得安全管理，避免遭受詐騙風險，並依約提供客戶高齡照護及醫療給付等各項保障。