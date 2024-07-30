【時報-台北電】30日陸股三大指數集體低開，滬指報2885.22點，跌0.23%；深成指報8482.17點，跌0.38%；創指報1629.18點，跌0.40%。
白酒板塊盤初走弱，貴州茅台昨日破底跌勢未止，今早跌近2%，古井貢酒、山西汾酒、酒鬼酒等多股跟跌。油價相關板塊表現低迷，下跌1.17%，其中龍洲股票下跌4.3%，中國石油下跌1.53%，中海油服下跌1.12%。
商業航太板塊低開後走高，騰達科技漲停走出7連板，金明精機、春暉智控漲超10%，航太晨光、班川智能等跟漲。
CRO概念股盤初衝高，百花醫藥漲超7%，藥明康德漲超4%，萬邦醫藥、美迪西、康龍化成等跟漲。汽車拆解概念股部分高開，山子高科、北巴傳媒漲停，交運股份、信測標準、超越科技等高開。(飲酒過量 有害健康)（編輯：張嘉倚）
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