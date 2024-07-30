日前首度出書就以新書《巨人思維》登上財經類暢銷書排行榜，被稱為台股最神祕的當沖王「巨人傑」首次公開露面，他也自爆，17歲踏入股市、每天盯盤17個小時，從1萬元本金的小白起家，現今31歲，累計交易金額達5千億元，並分享個人的投資經驗和心法。
巨人傑昨（29）日為了將新書版稅捐給家扶基金會，罕見露出廬山真面目，巨人傑表示因為身高190公分，所以叫巨人，但也強調，投資沒有一夜致富這回事，他表示：「大部分的新手可能會很重點在於，我要怎麼去停損出場，但這句話的前提會是，你必須知道你為什麼進場，進場的理由消失就停損。」
24歲政大統計研究所畢業後，成為全職台股交易員，8年級生的他進入股市已超過14年，每天看盤盯住11面螢幕，被朋友笑稱根本關在微波爐裡，其實一開始巨人傑本金僅1萬元，只買得起1張友達，如今累計成交量達5千億，更在3年前航運股熱潮中一戰成名，不僅成為PTT股板神人，也是眾多少年股神的偶像。
他分享自己的操盤時間表，連續5年只睡3小時，早上7點起床後，先看財經新聞研究各國指數變化，8點半開始交易台股，或是日本小日經指數期貨等，吃完午餐後，下午2點45分開始，交易歐洲股市，用過晚餐後，晚間8點開始盯著美國經濟數據，交易台指期美股黃金等，直到凌晨4點左右才就寢。
「我很有自信我一定會賠錢，但也很有自信賠的所有錢都是值得的。」對他來說，在股市中獲利，除了全心專注在交易上外，更重要的是，交易時內心的修練與思考判斷。
對於目前台股市況，他認為現在市場一定比較好做，因為台積電前陣子的價格在1000元之上，所以1000元之上的每1個跳動點，「我們稱為Tick，大概可以影響台指40~50點」。
但他也在新書中強調，自己會檢討每1筆交易，一定要知道自己今天的狀況，以及跟市場為什麼沒有銜接上，「即使是賠1元也會找出原因，以及檢討該如何改善，目標不是追求未來都不會賠錢，而是追求要做對的動作。」
巨人傑揭露的7點心法，包括1.看哪些交易是賺錢的、2.看哪些交易該大賺卻只有小賺、3.看哪些交易是不遵守紀律卻賺到錢，讓自己知道這些都只是一時運氣好、4.看哪些交易是賠錢的、5.看哪些交易不該賠卻賠錢、6.看哪些交易應該是小賠卻大賠、7.看哪些交易雖然符合策略卻賠錢，並思考改善之道。
他認為只要不懈執行，就能在市場上戰勝自己，更指與其聽信股市名師、到處求明牌，還不如正視真金白銀成交的損益對帳單與交易的成交明細，這才是交易者最珍貴的資產，因為不論賺賠，都是市場給你上的課程、告訴你的解答。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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