台股近期震盪劇烈，指數回檔約1成，但今年來報酬率仍有約23%，ETF成為投資顯學，受益人數節節攀升，國內ETF總受益人數超過1200萬人，其中，台股ETF就超過9百萬人。今年來受益人數增加最多的ETF，以00919大增43.4萬人拔得頭籌，共有8檔增加10萬人以上，人氣相當火熱。
今年來受益人數增加逾10萬的ETF，依序為00919群益台灣精選高息43.4萬、00929復華台灣科技優息32.68萬、00937B群益ESG投等債20+ 20.17萬、00878國泰永續高股息15.36萬。
006208富邦台50 14.72萬、0056元大高股息11.59萬、00687B國泰20年美債10.53萬、00679B 10.52萬。
這8檔高人氣的ETF之中，高股息有4檔，冠亞軍00919、00929增加人數更是遙遙領先，顯示高股息仍是存股族最愛。
值得注意的是，債券ETF高達3檔，且清一色都是20年以上長天期債券，目前美國聯準會9月降息幾乎已無懸念，00679B、00687B等2檔美債ETF走出底部，股價站上所有均線，呈現多頭排列，翻多趨勢明顯。
台股市值型ETF僅006208入榜，今年來受益人數大增逾14萬人，來到43.8萬人，相較之下，老大哥0050元大台灣50僅增加3.6萬人，總數69.6萬人。2大「台灣50」股民人數差距慢慢拉近。
若觀察今年來報酬率，8檔人氣ETF之中，以006208今年來36.6%最高，其次是00919約15%，而0056、00878、00929今年來績效則落至個位數，與台股大盤相距甚遠。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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