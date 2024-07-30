【中時 毛琬婷】第一次參加奧運，桌球選手高承睿在男單通過兩關考驗、晉級16強，儘管下一場可能就要對上中國大陸王楚欽，會抱著學習心態一分一分打。
談到32強賽對手羅馬尼亞選手約內斯庫，高承睿表示對手跟自己同年紀，之前對過4次，也算有一定了解程度，而約內斯庫上一輪上演0比3落後大逆轉，氣勢應該更足，不過自己一上場技、戰術的搭配或是臨場改變算蠻好的，在前三版發揮好的幫助下，佔到較大優勢。
這場比賽第1局高承睿吞了1張黃牌，他說明：「裁判認為我那次發球前準備動作太久，我覺得好像有點偏心，因為對手是歐洲人，也可能今天對手節奏比較快，裁判體感上也出現錯覺。」
歐洲欣賞桌球比賽的現場氣氛非常熱烈，不時玩起波浪舞或用力踩踏製造聲音，高承睿說：「之前沒有見過這麼多觀眾，最多就是在世錦賽，覺得有經歷過跟沒經歷過差蠻多的。」高承睿的師父莊智淵這場比賽坐在後方教練席給予安定力量，兩人在比賽後段也因為好球激情吶喊，高承睿回應：「那時候打到中後段局數，相對比較投入比賽，所以反應比較激動點。」
雖然16強賽對手還沒出爐，但預料將會是大會第1種子、中國大陸好手王楚欽，高承睿認為，奧運相對來說對王楚欽可能壓力大點，自己會抱持學習心態一分一分打。
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