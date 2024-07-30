【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)法說會即將在明(31)日登場，美系外資率先出具報告，認為因大陸手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%。但就長線來說，聯發科具有AI，以及高階晶片市占率持續提升等題材，故維持目標價1588元、評等加碼。

美系外資表示，有鑑於大陸手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%，毛利率維持在47%，營益率略降至16.9%。

美系外資表示，聯發科即將推出首款採用台積電(2330)3奈米的天璣9400售價上漲幅度預估達15%，有機會上看140美元天價，榮耀也將入列為新客戶。看好聯發科在高階市占率提升，以及AI智慧機換機需求帶動，維持目標價1588元、評等加碼。

美系外資表示，聯發科高階晶片市佔率持續提升，天璣9300已打入三星高階平板S10，首款採用台積電3奈米的天璣9400也在拉貨中，預計今年9月或10月正式亮相。

最後，美系外資表示，聯發科短線雖有雜音，但長線AI題材和高階市占率持續提升，看好明年AI半導體成長機會，包括智慧機、AI PC、雲端AI ASIC(客製化晶片)。聯發科法說會將在明日登場，預估將聚焦AI手機滲透率、晶圓漲價影響、WoA的方向、華為IP訴訟案、ASIC等。