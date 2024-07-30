核三廠1號機不令人意外地在7月27日除役，2號機預計在明年5月退場，應該也無懸念。賴清德上任總統後，蔡規未必賴隨，但2025非核家園的政策，賴清德看來是全盤接收了。只是，賴清德執行「以綠代核」能源政策的本錢已遠不如蔡英文，繼續下去，賴政府必遭反挫。
蔡英文運氣好，任內用力推動綠電，商機無限。儘管過去曾發生4次全台大停電，且跳電、斷電無日無之，但一來完全執政的蔡英文掌握府院黨媒加上司法，一條鞭統治，不平之聲不易露出，整個社會營造出一種萬眾一心擁戴小英王朝的感覺；二來，綠營搶攻綠色發財術都來不及了，哪有工夫造反？既然大家都已被蔡英文收拾得服服貼貼，皇城當然一片祥和，還會全力為當權者護航，所以蔡英文想做什麼就做什麼，隨心所欲管它逾不逾矩。
蔡英文的綠電以風電和光電為主軸，任內台灣可鋪設光電板的土地幾已吃乾抹淨，留給賴清德的土地不多了，接下來他只能更瘋狂，把還有點地力、用處的土地都搶來鋪設光電板，這勢必會影響農漁民的生活與收成；而架設風機對環境、對居民生活的負面影響正不斷爆發，民眾已不想再忍受下去；同樣的，為了燃氣發電而不得不新蓋的接收站，也早已引爆民怨，遍地開花的抗爭，絕對會成為賴政府逃不掉的執政考驗。
賴清德上任後，綠電創造的發財機會大減，加上他個性使然，籠絡人的本事不如蔡英文，黨內反彈很快就出現了，中常委選舉的大翻車就是警訊。
經過陳水扁和蔡英文對黨內誘之以利長期豢養，民進黨早已成為一群爭權奪利的禿鷹，聚在一起只問好處有多少，沒好康就廢話少說。陳幸妤曾大聲質問，民進黨誰沒有拿過陳水扁的好處，蔡英文任內的2兆綠電大爆發、8800億前瞻計畫、8400億防疫特別預算……，蔡英文任內把特別預算常態化，共提出13項特別預算，金額高達2兆4966億元，創歷史紀錄；有苦全民吃、有錢綠友友賺，已成了她執政的主旋律。
蔡英文把台灣剝了好幾層皮，然後交給賴清德，賴清德掂量一下口袋，能給的東西已不多了。凱米颱風時他巡視地方，也只能小氣巴啦地略施小惠說補助泡水車拖吊費最多一車5000元。如此小兒科，別說災民不領情，連蔡英文看了也只能憋著不好意思笑太大聲，這未免太寒酸了吧。
同理，儘管政府繼續推動綠電，但因為蔡英文任內錢花得太凶，賴清德主掌下的中央政府底氣不足，能給綠友友的綠電紅利已為數不多了，再加上綠電負面效應正鋪天蓋地襲來，綠電新貴趕著獲利了結，狂潮恐怕就要退了。畢竟，沒錢，綠電啦啦隊終會散場的。近日《美麗島電子報》最新民調顯示，64.1％民眾表示應該要修法延役核電，可見民意已明顯偏向再次擁抱核電。
政府換屆，本是重新思考重大政策的時機，再加上主客觀條件都不支持非核家園，如果還是要繼續貫徹廢核，未來4年，執政者和人民的日子肯定不會好過。賴清德還是好好想想吧！
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