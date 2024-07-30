美國半導體龍頭英特爾近年亟欲重振旗鼓，但從去年至今代工業務仍未見起色，截至第一季，虧損額折新台幣超過3000億，為此，英特爾持續從同業搬救兵，這次從美光挖腳20年資歷的技術開發高級副總裁Naga Chandrasekaran擔任全球首席營運長力挽狂瀾，但半導體分析師陸行之卻認為，此次根本找錯救星，他也表示，有時真搞不懂英特爾執行長基辛格在想什麼，難怪股價還是在30美元上下掙扎。

綜合外媒報導，英特爾代工業務去年慘賠70億美元，折新台幣約2296億元，今年第一季再虧25億美元，折新台幣約820億元，委靡不振的代工業務也帶衰英特爾股價，截至本月26日收盤，其股價跌幅累計達38%。

英特爾準全球首席營運長Naga Chandrasekaran。（翻攝自Intel官網）

為挽救躺地不起的代工業務，英特爾持續從同業搬救兵，先是在今年5月找來曾任職於格羅芳德、美滿電子的Kevin O'Buckley承接代工服務部門；如今又從美光挖腳Naga Chandrasekaran接替即將退休的Keyvan Esfarjani擔任全球首席營運長，負責晶圓代工和供應鏈部門，該人事令將於8月20日生效；而Naga Chandrasekaran能「直達天聽」直接向基辛格會報，顯見英特爾對重振晶圓代工業務的重視。

不過，對此次人事異動，陸行之並不看好，他在臉書表示，「有時候真的搞不懂 Intel CEO在想什麼，既然要做邏輯晶圓代工，怎麼找了一個從沒做過晶圓代工、從沒做過邏輯晶片的來帶頭？難怪最近股價還是在30美元上下掙扎。」

他接著說，「看看Naga經歷，主要是領導美光的製程研發，但記憶體製程跟邏輯製程真的是兩回事，難道是想在未來跟HBM DRAM的整合上有所突破？」；他很好奇，「為何不來台灣或亞洲擴產」，畢竟，「Intel本質不差，來用台灣或亞洲人才，要不把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。」

※本文獲得「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。