憲法法庭日前針對國會改革案裁准暫時處分，8月6日即將進行言詞辯論。在此同時，立法院進口雞蛋調查小組召集人張啟楷比對資料發現，2022年超思光是進口日本蛋的「利潤」就可能逾億元，質疑還有其他「不可告人的祕密」。除了進口蛋有諸多疑點，還有疫苗、快篩採購和光電等爭議案，國會擁有調查權已是刻不容緩。

立法院通過《立法院職權行使法》賦予國會調查權，並增訂《刑法》藐視國會罪等改革法案，遭賴清德總統、行政院、監察院與民進黨團分別聲請釋憲。憲法法庭已裁准暫時處分，預計8月6日進行全天言詞辯論。

蔡政府執政期間，發生高端疫苗、進口疫苗、快篩劑、進口雞蛋等多項採購爭議，加上下架中天新聞台、保送鏡電視上架、光電弊案等，相關資料行政部門不是列入機密封存就是不了了之。

過去，在野黨礙於缺乏國會調查權，不利行政部門的所有決議都被當塑膠。立法院交通委員會「鏡電視調閱專案小組」要求NCC提供鏡電視申設與營運資料、行政調查報告，NCC一句「不便提供」直接回絕，立法院也無可奈何。

針對進口蛋爭議，前農業部長陳吉仲曾表示，超思進口巴西蛋「只賺3800萬」，但張啟楷比對農業部和關務署資料發現，一人公司且資本額僅50萬的超思公司，2022年光是進口日本蛋的利潤就可能高達1億3535萬元，等於賣一顆賺兩顆。

超思幫農委會進口巴西蛋的數量遠超過日本蛋，所賺利潤可能不只此數，其中是否涉及公私部門私相授受，有無圖利等弊端，都有待立法院釐清。

但無論是進口蛋還是高端疫苗採購的黑箱疑雲，無法祭出「藐視國會罪」的立法院如同無牙的老虎；未擁有調查權，行政部門就可以各種藉口拒絕提供資料。

國民黨執政時期，民進黨嘲諷立法院是行政院的立法局、立委質詢只是狗吠火車，要求國會必須擁有調查權，現在輪到自己執政，卻對國會改革案處處卡關。

事實上，幾乎每個民主國家，國會都擁有調查權，不只美國、英國，連菲律賓、韓國都有，調查權是國會的基本權利，有助對政府的監督。

蔡英文執政期間，執政團隊遭外界質疑逐漸走向貪腐，為此，賴清德競選總統時一再標榜要找回民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。本屆大法官全是蔡英文提名，要想擺脫「綠友友」質疑，就不能讓自己淪為執政黨的橡皮圖章，只有朝野從內到外全面監督執政，才有可能重新找回政府的清廉招牌。