【時報-台北電】日圓上升，周一大阪期膠轉跌0.4%；隨著美國科技股漲多拉回，引發投資人對避險資產的需求後，日圓出現了自4月底以來的最佳單周漲幅，使得海外買家更難以承受以日圓計價的資產，終場大阪期膠價轉跌0.4%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨跌0.4%，報每公斤316.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠8月期貨漲0.4%，報每公斤163.50美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.1%，收於每噸14345元人民幣。
亞洲現貨市場，因泰國大雨後交易商對天然橡膠(NR)供應中斷抱持擔憂；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB，適逢國王誕辰日假期休市；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.6%，現貨價每公斤174.25美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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