【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周一收盤小幅下跌；在重量級企業財報公布前夕，投資人保持避險情緒，此外聯準會(Fed)政策會議即將召開，也加深了市場謹慎情緒。
周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.04點或0.20%，為511.79點。
汽車股跌1.3%，為跌幅最大板塊；此前由於德意志銀行下調評級，米蘭上市的Stellantis大跌3.3%。
同時之間，投資人準備擁抱企業財報的公布，科技七雄當中有四檔將在本周公布業績，將顯著影響市場走向。
聯準會將在周三(台北時間周四清晨)公布政策會議結論，交易員預計央行將釋放九月降息的訊息。
interactive investor市場主管Richard Hunter說，雖然預計本周聯準會會議不會有任何改變，但是市場強烈押注於九月降息；最近的經濟數據還讓投資人相信，年底前可能還會有一到兩次的降息。
投資人還關注本周五即將公布的美國就業數據。
英國央行(Fed)將在本周公布利率決議。根據LSEG數據，交易員對於降息有五五波的看法。
歐洲企業也將在本周公布財報，包括福斯集團、能源巨頭BP、礦業巨頭力拓(Rio Tinto)、德國漢莎航空。
在個別股票表現方面，海尼根跌10.1%，此前該荷蘭啤酒集團雖然上調了全年獲利預期，但上半年營業利益未達預期。
利潔時(Reckitt Benckiser)跌8.8%；此前美國的亞培(Abbott)被命令就早產兒的配方奶粉支付4.95億美元的賠償金。
由於中東緊張局勢不斷升級，航線中斷，並且推升運費，航運巨頭馬士基(Maersk)和赫伯羅特(Hapag-Lloyd)股價分別上漲5.6%和8.6%。
在上升的股票中，飛利浦大漲14.6%；由於裁員帶來的成本節省，以及從呼吸器索賠當中獲得5.38億歐元保險收入，該荷蘭醫療設備製造商公布第二季業績，超出分析師預期。
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