受到凱米颱風的影響，許多民眾滯留在金門無法順利返台。儘管國內民航業者（如華信、立榮）努力不懈地往返台金兩地，但對於眾多的滯留人數，也只能是杯水車薪。因此，為了讓這些民眾能儘速返家，國防部派遣C-130運輸機支援。此舉雖達到正面效果，但也引起不少負面批評，認為這是為了該機型升級案的政治作秀。
中華民國空軍的C-130，其升級計畫預計從2025年開始，至2030年完成。計畫涉及19架現役H型運輸機和1架HE型電戰機。長期以來，平時主要執行人員運輸、傷患後送、物資轉移等任務，戰時負責戰備物資轉移和空降部隊投放。筆者認為，思考如何將其有效運用於國家安全戰略，才能凸顯其價值。本文將分析這項升級案，對國家安全戰略和軍事戰略的利弊影響。
一、升級優點
1.提升飛航安全：升級後的C-130將配備先進的數位化座艙航電系統、GPS全球定位系統、地貌警示與防撞警示系統，顯著提升飛行安全性。
2.延長服役壽命：該計畫包括機體結構延壽，使服役超過35年的運輸機能夠繼續服役，減少購置新機的成本。添購新機需要考量的不僅是後勤整補能量，還需確保其有效運用符合國家戰略目標。
3.多功能性增強：升級後的C-130將具備更強的電戰反制能力及通訊與助導航次系統，提升其在特戰、空投、人道救援等多種任務中的表現。
4.國際合作與救援能力：該機種在國際人道救援中發揮重要角色，例如在海地震災、南亞海嘯、菲律賓風災等情況下。性能提升後，可持續在國際社會中展現台灣的價值與影響力。
二、升級缺點
1.高昂的成本：升級預計耗資超過100億元新台幣，對於強調勤儉建軍的國軍而言，這是一筆不小的國防預算開支。
2.執行風險：升級需要跨越多個季度，涉及層面廣泛，需要多方單位的協調和技術整合，存在延誤交付的風險。
3.依賴外國技術：該升級案需依賴美國的技術和零部件支援。在當前俄烏衝突及以哈衝突尚未結束的情況下，國際局勢瞬息萬變的不確定性，可能會影響到國家安全戰略及軍事戰略的規劃。
此外，C-130可在災害救援中發揮重要作用，例如在凱米颱風、0403花蓮地震等自然災害後，迅速運送救援物資和人員到受災地區。這不僅提高政府應急響應能力，還增強民眾信任感。因此，應該放眼國家戰略層面，而不是局限於傳統的軍事任務。
再者，提升HE型電戰機的性能，可增強對週邊戰略偵察和情報蒐集的能力。隨著科技進步，可考量研發類似戰轟機的外掛電子莢艙，在運輸機型升級的同時，將掛載莢艙所需的電力供應系統列入構改期程內。以長時間的戰區巡邏和情報蒐集獲取的數據資料，為決策者提供更精確的資訊，提升國防前瞻能量。
所以，從國家安全和社會整體利益出發，全面考量其多層次、多用途的戰略運用，才能真正發揮升級後的C-130應有的價值，避免被誤解為政治作秀。（作者為自由撰稿者）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：