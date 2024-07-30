受到凱米颱風的影響，許多民眾滯留在金門無法順利返台。儘管國內民航業者（如華信、立榮）努力不懈地往返台金兩地，但對於眾多的滯留人數，也只能是杯水車薪。因此，為了讓這些民眾能儘速返家，國防部派遣C-130運輸機支援。此舉雖達到正面效果，但也引起不少負面批評，認為這是為了該機型升級案的政治作秀。

中華民國空軍的C-130，其升級計畫預計從2025年開始，至2030年完成。計畫涉及19架現役H型運輸機和1架HE型電戰機。長期以來，平時主要執行人員運輸、傷患後送、物資轉移等任務，戰時負責戰備物資轉移和空降部隊投放。筆者認為，思考如何將其有效運用於國家安全戰略，才能凸顯其價值。本文將分析這項升級案，對國家安全戰略和軍事戰略的利弊影響。

一、升級優點

1.提升飛航安全：升級後的C-130將配備先進的數位化座艙航電系統、GPS全球定位系統、地貌警示與防撞警示系統，顯著提升飛行安全性。

2.延長服役壽命：該計畫包括機體結構延壽，使服役超過35年的運輸機能夠繼續服役，減少購置新機的成本。添購新機需要考量的不僅是後勤整補能量，還需確保其有效運用符合國家戰略目標。

3.多功能性增強：升級後的C-130將具備更強的電戰反制能力及通訊與助導航次系統，提升其在特戰、空投、人道救援等多種任務中的表現。

4.國際合作與救援能力：該機種在國際人道救援中發揮重要角色，例如在海地震災、南亞海嘯、菲律賓風災等情況下。性能提升後，可持續在國際社會中展現台灣的價值與影響力。

二、升級缺點

1.高昂的成本：升級預計耗資超過100億元新台幣，對於強調勤儉建軍的國軍而言，這是一筆不小的國防預算開支。

2.執行風險：升級需要跨越多個季度，涉及層面廣泛，需要多方單位的協調和技術整合，存在延誤交付的風險。

3.依賴外國技術：該升級案需依賴美國的技術和零部件支援。在當前俄烏衝突及以哈衝突尚未結束的情況下，國際局勢瞬息萬變的不確定性，可能會影響到國家安全戰略及軍事戰略的規劃。

此外，C-130可在災害救援中發揮重要作用，例如在凱米颱風、0403花蓮地震等自然災害後，迅速運送救援物資和人員到受災地區。這不僅提高政府應急響應能力，還增強民眾信任感。因此，應該放眼國家戰略層面，而不是局限於傳統的軍事任務。

再者，提升HE型電戰機的性能，可增強對週邊戰略偵察和情報蒐集的能力。隨著科技進步，可考量研發類似戰轟機的外掛電子莢艙，在運輸機型升級的同時，將掛載莢艙所需的電力供應系統列入構改期程內。以長時間的戰區巡邏和情報蒐集獲取的數據資料，為決策者提供更精確的資訊，提升國防前瞻能量。

所以，從國家安全和社會整體利益出發，全面考量其多層次、多用途的戰略運用，才能真正發揮升級後的C-130應有的價值，避免被誤解為政治作秀。（作者為自由撰稿者）