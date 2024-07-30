日前，民進黨舉行全代會，賴清德以閩南語發表全文講話，綠營群情激昂。他強調要建立以台灣為主體的認同，並表示沒有建立憲法規範的權威與共識，政黨政治就不可能健全。明擺著要超越「五權憲法」，逼在野黨吞下「國會改革五法」釋憲案結果。
賴清德侃侃而談憲法規範和台灣認同，只知泛政治化訴諸政黨對決，卻閉口不說如何改善民生、發展經濟，如何解決台灣人民關心的問題。這種避重就輕的說法，如何能夠取信於民？賴清德總把台灣和平繁榮掛在嘴邊，卻拿不出解決辦法，這也讓老百姓感到不安。
不曉得，大家有沒有注意到，自從賴清德520就職演說之後，中國大陸業已悄然改變涉台論述，以前反覆主張「九二共識、一國兩制」；現在強調維護國家主權與領土完整。據此，馬英九亦提出，台灣、尤其民進黨應正視中國大陸的核心訴求，不能充耳不聞、視若無睹。如果無法相向而行，反倒背道而馳，奢求兩岸和平。
更耐人尋味的是，人稱「台獨金孫」的賴清德在全代會上向各路大老問好時，唯獨漏掉「台灣之子」陳水扁，可見賴清德對陳水扁是多麼的不屑一顧，看來陳水扁想要在賴清德任內獲得特赦，應該是「阿婆生子」！
如今，兩岸關係緊繃異常，台海局勢嚴峻複雜，兩岸人民皆渴望和平、期盼發展。然而，賴清德卻變本加厲，不僅將九二共識棄之如敝屣，絕口不提，更以台獨理念護身，定於一尊。未來4年，兩岸關係只會分崩離析。（作者為台灣青年聯合會理事長）
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