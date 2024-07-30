鋪設海底電纜及光纖製造是比較不為人知的產業，數十年來，美國及其少數盟友一直把持著這一領域。川普政府時期，美國更是以國家安全風險為理由，鼓吹所謂清潔網絡計畫，實則在排斥打壓中國的海底電纜及光纖製造產業。
中國烽火通信公司自1999年成立以來，專注於全球鋪設海底電纜的事業。經過20年的努力，累積了鋪設海底電纜的工程及拓展業務的能力，企業規模翻了10倍，銷售規模增長了20倍，在全球60多個國家提供了海底電纜鋪設及服務，烽火通信已成長為中國海底電纜通訊產業的巨頭，更成為中國創造智慧城市、產業資訊化、應用智慧化等領域的領頭羊。
烽火通信使用的光纖大部分購自美國，2020年美方將其列入貿易黑名單，阻止了該公司購買美國及日本生產的光纖，以及相關的光纖光纜器件、裝置、儀表及積體電路等。並且禁止其在大西洋鋪設電纜。頓時烽火通信因無法取得光纖光纜設備，以及喪失大西洋的市場，業務大受衝擊。有如2019年美國制裁華為，斷供其晶片，華為手機業務一落千丈一般。
烽火通信也像華為一樣，從2020年起全力投入光纖光纜，以及相關器具的自行研發製造。並改弦易轍，加深與國內廠商的採購合作，經過4年的埋首努力，不僅烽火通信，中國整體的光纖光纜業，都已經可以製造所有的設備零件，不再需要外國技術。進而在政府的寬頻中國、網路開發、5G建置、雲端數據中心等策略的帶動下，中國的光纖光纜產業發展迅速，包括烽火通信、中國信科、長飛光坊、光迅科技、華工正源等企業，已經形成了光纖光纜完整的群聚產業鏈。
如今，中國是全球最主要的光纖光纜市場和製造國。在菲律賓、馬來西亞、印尼、智利、南歐及中東地區都取得出售光纖及鋪設海底電纜的業務。在國際上從東南亞到拉丁美洲逐漸取得壟斷地位。烽火通信大致上全球佔比60%，並掌控光纖價格。
隨著近年來一帶一路、中國製造2025、互聯網開發、5G建設、數據中心、數位信息、人工智能的算力需求等一系列戰略政策，為光纖電纜行業的發展提供了巨大的新機遇，估計未來全世界需要鋪設77萬公里的海底電纜，中國的光纖電纜產業將能主導世界，前途光明。
聯合國公布，目前中國擁有39個工業大類、191個中類、525個小類，成為全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。英國《經濟學人》最新文章指出，中國已成為科學超級大國。從整體產業來看，中國的造船造艦、飛機製造、港口機械、電力電網、基礎建設、電動車、儲能電池、太陽能板、風力發電、核能發電、太空科技、生物科技、數位產業等等都處於井噴狀態，帶領世界。
目前中國面臨一個攸關未來產業發展與國際處境的兩難選擇。中國以井噴的領軍產業，摧毀歐美西方國家各種各樣的明珠產業及生計，因而引起歐美國家同仇敵愾的恐懼中國、圍堵中國、關稅中國。習近平提出與世界合作共榮的理念，雖是以南方國家為對象，也可以擴大到歐美日等衰敗中的霸權國家。除了美國決心與中國斷鏈脫勾，禁止中國產業進入，中國必須在領先的狀態下，找出讓利合作的方式，和其他歐美日本韓國與中國合作，分享共贏。
譬如中國欣欣向榮的汽車產業，開始在匈牙利、義大利及西班牙投資設廠，合作生產汽車，而不是一味的碾壓歐洲的汽車產業，就是一個明智的開始。（作者為中美論譠社理事）
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