【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1364元，較前一交易日貶值0.48分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2024年7月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1364元，1歐元對人民幣7.7497元，100日元對人民幣4.6645元，1港元對人民幣0.91354元，1英鎊對人民幣9.2113元，1澳大利亞元對人民幣4.6996元，1新西蘭元對人民幣4.2238元，1新加坡元對人民幣5.3293元，1瑞士法郎對人民幣8.0721元，1加拿大元對人民幣5.1750元，人民幣1元對1.1280澳門元，人民幣1元對0.65022馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.0148俄羅斯盧布，人民幣1元對2.5787南非蘭特，人民幣1元對192.17韓元，人民幣1元對0.51319元阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52416沙烏地里亞爾，人民幣1元對50.9228匈牙利福林，人民幣1元對0.55645波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9661丹麥克朗，人民幣1元對1.5124瑞典克朗，人民幣1元對1.5371挪威克朗，人民幣1元對4.61802土耳其里拉，人民幣1元對2.6190墨西哥比索，人民幣1元對5.0018泰銖。(編輯：廖小蕎)

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