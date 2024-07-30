【時報-台北電】市場觀望聯準會決策及財報，美股漲跌互見，台積電ADR下跌1.19%。台積電(2330)今30日)開盤跌14元至930元，台股同步開低，電子股領跌，傳產的航運股開高力穩人氣。

台股今早受台積電開低影響，加權指數跳空開低逾百點，盤中再探本波低點。目前仍在短均線、月線以及季線之下，技術面弱勢。

今早一度由部分高價電子股止跌反彈，以及中小型電子股致伸(4915)、定穎投控(3715)、雷科(6207)、鑫科(3663)等突圍上漲，以及長榮(2603)率航運股開高。但整體買盤不強，雖台積電守穩季線大關，加權指數開低走低，盤中一度跌逾250點，失守2萬2千點大關，最低看到21896點，惟在買盤低接下，跌點收斂，目前多空在2萬2千點附近進行爭戰中。

投顧表示，盤中觀察若台積電有撐，22000點有守，短線應仍有望見底部，可伺機進場承接。

周一台股以上影線黑K再度失守季線。國票投顧表示，隨著外資期、現貨偏多操作，反觀散戶繼續多殺多，隱含著修正階段接近尾聲，預期指數於22000點附近震盪打底。台股目前處於上升趨勢中的漲多拉回階段，建議持續分批布局台積電、鴻海等大型AI概念股，可在大盤KD指標有更明確的背離下進場承接。

凱基投顧指出，周一台股開高走低、收黑K棒，短期5日均線持續走跌，且近兩個月頭部型態頸線在22503附近皆有沈重壓力，上檔短均與型態反壓重。一旦無力站回60日均線，或有回補6月6日向上跳空缺口21510~21847的可能，下檔支撐將下移至5月底、6月初整理平台21000附近。（編輯：沈培華）