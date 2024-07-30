【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，根據蘋果公司周一發布的研究論文，該公司在打造未來將支援其人工智慧（AI）工具與功能的相關軟體基礎設施時，採用的是Alphabet旗下谷歌公司設計的晶片，而非AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的產品。

蘋果在6月的全球開發者大會（WWDC）上發表備受關注的AI平台「Apple Intelligence」，並於周一發布iOS 18.1開發者測試版與AI技術研究論文。

蘋果決定採用谷歌的雲端基礎設施值得關注，在面對谷歌、亞馬遜和其他雲端運算公司自家設計的競爭產品下，輝達的AI處理器晶片仍然最受歡迎，市佔率高達80%。

媒體分析指出，輝達的AI晶片供不應求，蘋果此舉或率意味著科技巨頭開始尋找輝達以外的供應來源。

在這篇研究論文中，蘋果並未直接表明該公司未使用輝達晶片，但在描述其AI工具與功能使用的軟硬體基礎設施時卻對輝達隻字未提。

蘋果在文件中表示，為了訓練AI模型，蘋果使用了谷歌兩種版本的張量處理器（Tensor Processing Unit,TPU）。蘋果使用2048個TPUv5p處理器，來打造能在iPhone與蘋果其他裝置上運作的AI模型。而為了運作於伺服器的AI模型，蘋果則採用了8192個TPUv4處理器。

輝達沒有設計TPU，而是聚焦於目前廣泛用於AI工作的圖形處理器（GPU）。

和輝達分開銷售晶片和系統的做法不同，谷歌透過其雲端平台 Google Cloud Platform銷售TPU的存取權限。有興趣購買其TPU存取權限的客戶，必須透過谷歌雲端平台來部署軟體，才能使用這些TPU晶片。

蘋果工程師在論文中表示，使用谷歌晶片可能打造出比這篇論文中談及的兩個模型更大、更複雜的系統。