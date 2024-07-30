【時報-台北電】需求不振，周一BDI指數連7黑；因遠程礦航線閒置運力增多，且進口煤採購需求難有明顯改善，加上俄羅斯8月從波羅的海普里莫爾斯克港，出口的超低硫柴油(ULSD)預計將季減16.4%，故交易氛圍僵持，終場波羅的海乾散貨BDI指數連7日收黑。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌11點，收1797點，跌幅0.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌32點，收2582點，跌幅1.2%；其平均日租金為每艘21411美元，減少265美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)維持平盤，收作1792點，其平均日租金為每艘16132美元，增加7美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌3點，收作1383點，跌幅0.2%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

《商情》運價拖累 7/30BDI指數續跌2%
《傳產》建物買賣移轉H1年增27% 專家：H2注意兩變數
《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
#BDI #波羅的海 #運費 #指數
透過Google新聞追蹤旺得富