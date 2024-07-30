【時報-台北電】需求不振，周一BDI指數連7黑；因遠程礦航線閒置運力增多，且進口煤採購需求難有明顯改善，加上俄羅斯8月從波羅的海普里莫爾斯克港，出口的超低硫柴油(ULSD)預計將季減16.4%，故交易氛圍僵持，終場波羅的海乾散貨BDI指數連7日收黑。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌11點，收1797點，跌幅0.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌32點，收2582點，跌幅1.2%；其平均日租金為每艘21411美元，減少265美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)維持平盤，收作1792點，其平均日租金為每艘16132美元，增加7美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌3點，收作1383點，跌幅0.2%。(編輯：王聖為)(商品行情網)