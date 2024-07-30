【時報-台北電】需求不振，周一BDI指數連7黑；因遠程礦航線閒置運力增多，且進口煤採購需求難有明顯改善，加上俄羅斯8月從波羅的海普里莫爾斯克港，出口的超低硫柴油(ULSD)預計將季減16.4%，故交易氛圍僵持，終場波羅的海乾散貨BDI指數連7日收黑。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌11點，收1797點，跌幅0.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌32點，收2582點，跌幅1.2%；其平均日租金為每艘21411美元，減少265美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)維持平盤，收作1792點，其平均日租金為每艘16132美元，增加7美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌3點，收作1383點，跌幅0.2%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：