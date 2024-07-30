大陸國家主席習近平29日會見到訪北京的義大利總理梅洛尼，在義大利退出「一帶一路」下，習仍意有所指大談絲路，強調中義兩國要秉持和弘揚「絲路精神」，願與義大利共同推動經貿投資、科技創新，探討電動車、人工智慧等領域合作；梅洛尼在同日的一場演講，則多次提到「市場公平性」的重要。

梅洛尼27到31日對中國進行正式訪問，28日見了大陸總理李強、大陸全國人大委員長趙樂際，29日見習近平，高規格足見陸方重視。由於義大利剛於2023年12月退出中國倡導的一帶一路，此次訪問受到關注。

據大陸外交部官網，習近平29日下午在北京釣魚台國賓館會見梅洛尼，習近平表示，中國和義大利分處古絲路兩端，兩國歷史悠久的友好交往曾為東西方文明交流互鑑和人類社會發展進步作出重要貢獻，以和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏為核心的絲路精神是中義兩國的共同財富。當前，世界百年變局加速演進，各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退。中義兩國要秉持和弘揚絲路精神，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，推動中義關係行穩致遠。

習近平強調，儘管當前國際情勢持續深刻演變，但中方要改善中義關係的意願沒有變，中方願同義方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作優化升級，探討電動車、人工智慧等新興領域合作。中方歡迎義大利企業來華投資，願進口更多義大利優質產品，希望義方同樣為中國企業赴義發展提供公平、透明、安全、非歧視的營商環境。習也說，經濟全球化時代，唯有堅持全球產業鏈供應鏈開放合作，才會帶來共贏發展。

據大陸外交部消息，梅洛尼表示，當前國際情勢深刻演變，中國作為重要大國，在應對全球性挑戰方面作用不可取代。義方高度重視中國的國際地位和作用，願意傳承源遠流長的絲路精神。她也表示義方「堅持奉行一個中國政策」，反對「脫鉤斷鍊」和保護主義。

另據義媒報導，梅洛尼在「義中商業論壇」演說時，多次提到「市場公平性」。她從歐盟立場出發，強調除了思考中歐雙方關係優點，也要思考成效不彰的弱點，因為大家共同目標是「使貿易變得更公平」。