金門「0214漁船事件」協商將於30日上午在金門金湖飯店舉行，兩岸雙方代表29日已抵達金門完成場勘，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉昨下船受訪表示，應台海巡部門邀請，他陪同家屬再次來到金門，處理0214事件善後，希望台灣與我「相向而行」，妥善解決相關事宜；海巡署副署長謝慶欽和陸委會副主委梁文傑同聲表達，希望此次協商能一切順利圓滿解決。
今年2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，雙方經15次協商仍未突破僵局，遺體及船隻滯留金門。兩岸經過逾5個月溝通，原訂24日在金門簽署協議，並返還2位大陸船員遺體，卻因凱米颱風延期到30日上午9時，於金湖飯店復商。
大陸國台辦發言人陳斌華29日透過書面新聞稿，簡短回應此次協商，他表示「近日，晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。」當中可看出陸方要強調是以紅十字會名義來金門，避開「官方溝通」想像。
我方協商代表海巡署副署長謝慶欽、陸委會法政處長周鳴瑞、金門縣觀光處長許績鑫與金門紅十字會會長洪國正等人，29日下午2時一起至水頭碼頭迎接經小三通搭船抵達的陸方代表，包括海協會協調處長許偉偉、泉州市台港澳辦副主任李朝暉、晉江市紅十字會祕書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航，以及2位罹難漁民家屬來燕與于德斌等人。
雙方代表昨先至料羅碼頭協商會場及公祭場所場勘，互動看似良好，不時露出笑容，與2、3月間協商時的緊繃氣氛，和緩許多。
謝慶欽表示，雙方代表已預定於30日上午9時在金湖飯店舉行第3階段協商，希望過程順利圓滿，預計於10時結束後將統一對外說明相關內容；10時30分在金門殯葬所懷恩廳公祭並完成相關法事後，預計11時將2位罹難漁民遺體移靈至料羅碼頭，由陸方船舶連同扣留於我方的大陸漁船於12時一起運回大陸晉江圍頭港。
據了解，因2位罹難漁民的遺體30日中午將由陸方領回，家屬也將簽署金門地檢署準備的相關文件後，與其他陸方代表一起搭乘下午3時30分的船班經小三通返回廈門，懸宕5個多月的漁船翻覆事件畫下句號。
針對陸方代表表示希望我方能「相向而行」，梁文傑回應，我方一直都是抱持這樣的心態在處理這個問題，希望協商能順利圓滿，按照原來的計畫把事情處理好。有關協商層級的定位，梁文傑說是「當事人對當事人」，所謂的當事人，我方是指海巡署，陸方就是指罹難漁民的家屬，所以是當事人與當事人之間，針對如何解決事情的協商來達成共識，陸委會的工作就是來協助讓事情能圓滿的結束，因此明日的協商他不會出席。
國民黨主席朱立倫29日表示，這起事件拖了這麼久實在不應該，要盡速解決讓死者安息、家屬安心，最重要讓所有漁民可以平安捕魚。新北市長侯友宜表示，兩岸和平穩定是很多台灣人的期待，希望兩岸能夠穩定，當然就該事件而言，離和平穩定還有一段路，還要繼續來做。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：