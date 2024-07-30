金門「0214漁船事件」協商將於30日上午在金門金湖飯店舉行，兩岸雙方代表29日已抵達金門完成場勘，陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉昨下船受訪表示，應台海巡部門邀請，他陪同家屬再次來到金門，處理0214事件善後，希望台灣與我「相向而行」，妥善解決相關事宜；海巡署副署長謝慶欽和陸委會副主委梁文傑同聲表達，希望此次協商能一切順利圓滿解決。

今年2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，雙方經15次協商仍未突破僵局，遺體及船隻滯留金門。兩岸經過逾5個月溝通，原訂24日在金門簽署協議，並返還2位大陸船員遺體，卻因凱米颱風延期到30日上午9時，於金湖飯店復商。

大陸國台辦發言人陳斌華29日透過書面新聞稿，簡短回應此次協商，他表示「近日，晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。」當中可看出陸方要強調是以紅十字會名義來金門，避開「官方溝通」想像。

我方協商代表海巡署副署長謝慶欽、陸委會法政處長周鳴瑞、金門縣觀光處長許績鑫與金門紅十字會會長洪國正等人，29日下午2時一起至水頭碼頭迎接經小三通搭船抵達的陸方代表，包括海協會協調處長許偉偉、泉州市台港澳辦副主任李朝暉、晉江市紅十字會祕書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的金井鎮長莊東航，以及2位罹難漁民家屬來燕與于德斌等人。

雙方代表昨先至料羅碼頭協商會場及公祭場所場勘，互動看似良好，不時露出笑容，與2、3月間協商時的緊繃氣氛，和緩許多。

謝慶欽表示，雙方代表已預定於30日上午9時在金湖飯店舉行第3階段協商，希望過程順利圓滿，預計於10時結束後將統一對外說明相關內容；10時30分在金門殯葬所懷恩廳公祭並完成相關法事後，預計11時將2位罹難漁民遺體移靈至料羅碼頭，由陸方船舶連同扣留於我方的大陸漁船於12時一起運回大陸晉江圍頭港。

據了解，因2位罹難漁民的遺體30日中午將由陸方領回，家屬也將簽署金門地檢署準備的相關文件後，與其他陸方代表一起搭乘下午3時30分的船班經小三通返回廈門，懸宕5個多月的漁船翻覆事件畫下句號。

針對陸方代表表示希望我方能「相向而行」，梁文傑回應，我方一直都是抱持這樣的心態在處理這個問題，希望協商能順利圓滿，按照原來的計畫把事情處理好。有關協商層級的定位，梁文傑說是「當事人對當事人」，所謂的當事人，我方是指海巡署，陸方就是指罹難漁民的家屬，所以是當事人與當事人之間，針對如何解決事情的協商來達成共識，陸委會的工作就是來協助讓事情能圓滿的結束，因此明日的協商他不會出席。

國民黨主席朱立倫29日表示，這起事件拖了這麼久實在不應該，要盡速解決讓死者安息、家屬安心，最重要讓所有漁民可以平安捕魚。新北市長侯友宜表示，兩岸和平穩定是很多台灣人的期待，希望兩岸能夠穩定，當然就該事件而言，離和平穩定還有一段路，還要繼續來做。