繼黎巴嫩真主黨28日攻擊戈蘭高地（Golan Heights）後，以色列隔日再以無人機攻擊黎巴嫩南部，軍事行動不斷升級。雖然雙方皆有官員透露不願進入全面戰爭，但軍隊依然各自進行戰爭準備，讓外界擔憂以色列和真主黨之間的跨國敵對行動，可能演變為更大規模的衝突。

以色列指控真主黨28日鎖定戈蘭高地一處足球場進行火箭彈攻擊，造成12名青少年喪命。隨後，以色列29日以無人機攻擊黎巴嫩南部，導致2人死亡、另外3人受傷，同日以防空系統擊落一架從黎巴嫩越界的無人機。

以色列安全內閣28日已授權總理尼坦雅胡和國防部長葛朗特，決定回應真主黨襲擊的具體方式和時間。外交及國防人士對路透社表示，以色列希望對真主黨造成傷害，但不願將中東各國捲入全面戰爭。

另兩人透露，以軍正準備進行短期戰鬥，但發起全面戰爭並不符合當下利益，預計不會有大規模行動。當地《新消息報》（Yedioth Ahronoth）報導稱，對真主黨的回應「規模有限但意義重大」，可能涵蓋針對基礎設施的有限攻擊，或直接鎖定真主黨武器庫和指揮官。

黎巴嫩一名官員向美聯社（AP）表示，真主黨不曾改變立場，如同先前一樣不希望進入全面戰爭。但他補充，若戰爭爆發，真主黨將全力投入戰鬥，且28日已經開始調整「智慧精確導引飛彈」供需要時使用。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在日本受訪時表示，「種種跡象」表明，真主黨就是以火箭彈襲擊戈蘭高地的幕後推手，美國支持以色列保衛公民免受恐怖攻擊的權利。

由於擔心以色列的報復行動，已有多個航空公司取消或延後飛往黎巴嫩貝魯特（Beirut）國際機場的航班。中東航空、德國漢莎航空和土耳其航空等陸續取消班機，目前已有公司宣布30日前的航班全數取消。