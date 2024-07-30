美國總統大選已在當地時間28日邁入百日倒數，而拜登總統日前退選並支持副總統賀錦麗接棒後，賀錦麗短短1周就募款2億美元（約新台幣65.6億元），並招募了17萬名義工。一項最新民調還顯示，賀錦麗在美國人心中的好感度（favorability）躍升至43％，超車共和黨總統候選人川普7個百分點。
據美媒報導，賀錦麗投入參選的24小時募得8100萬美元，1周後超過2億美元，而捐款給賀錦麗的民眾中，有66％為首次捐款，顯示她的參選獲得許多基層民眾的支持。相較之下，川普6月共募得1.12億美元。
拜登21日宣布退選後不到數小時，非裔女性團體#WinWithBlackWomen用視訊會議軟體Zoom開會，募得150萬美元。加上接著兩天的Zoom募款會議，第1周網路募款超過1000萬美元。受此鼓舞，25日有一場以白人女性為號召的Zoom募款會議，吸引超過16萬人，創下參加Zoom會議的人數紀錄。
據美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）28日公布的最新民調，賀錦麗好感度從1周前的35％躍升至43％，反感度從46％降為42％。而在中間選民之間，賀錦麗好感度更從28％大增至44％，反感度從47％降到40％。
相較之下，川普遭到暗殺未遂和共和黨全國代表大會過後1周，他的好感度從40％降至36％。川普在中間選民之間的好感度，也從1周前的35％跌到27％。
賀錦麗好感度躍升，顯示民主黨重燃熱情。但好感度不同於支持度，特別是針對登記選民的投票意向調查。根據民調資料彙整網站「真清晰政治」（RealClearPolitics.com）的數據，截至7月25日，川普在全國民調中平均領先賀錦麗1.7個百分點。在該網站彙總的民調數據中，有11項民調川普領先，3項民調賀錦麗領先，還有一項民調兩人持平。
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