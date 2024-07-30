【時報-台北電】周一(7/29)台股上半場強彈逾350點，惟缺乏量能、買盤後繼無力，收盤漲點收斂至45點、小漲0.2%，其中台積電(2330)、金融股擔綱撐盤要角，中小電子及非電族群反遭出貨。
群益投顧表示，台股季線得而復失，反彈力道偏弱，技術面仍處中期修正階段。跌深雖有反彈機會，但個股可能輪流反彈、調整，應依短線技術面，嚴格執行停損停利，並確實做好資金控管。
群益投顧指出，拉積盤效應讓中小型股出現明顯賣壓，原本上周五還挺住收腳的櫃買指數再度失守季線，如果大盤反彈時常伴隨著掩護出貨，表明選股難度升高，務必將部位減倉減壓。
FOMC、非農就業數據及重量科技股財報揭露前，市場氣氛轉趨觀望，隔夜美股四大指數漲跌互見，幅度都不大。台積電ADR下跌1.19%。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：