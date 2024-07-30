【時報-台北電】周一(7/29)台股上半場強彈逾350點，惟缺乏量能、買盤後繼無力，收盤漲點收斂至45點、小漲0.2%，其中台積電(2330)、金融股擔綱撐盤要角，中小電子及非電族群反遭出貨。

群益投顧表示，台股季線得而復失，反彈力道偏弱，技術面仍處中期修正階段。跌深雖有反彈機會，但個股可能輪流反彈、調整，應依短線技術面，嚴格執行停損停利，並確實做好資金控管。

群益投顧指出，拉積盤效應讓中小型股出現明顯賣壓，原本上周五還挺住收腳的櫃買指數再度失守季線，如果大盤反彈時常伴隨著掩護出貨，表明選股難度升高，務必將部位減倉減壓。

FOMC、非農就業數據及重量科技股財報揭露前，市場氣氛轉趨觀望，隔夜美股四大指數漲跌互見，幅度都不大。台積電ADR下跌1.19%。(編輯：廖小蕎)

《期貨》上檔解套賣壓 短線難大漲
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