時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 07/30

黃金 2383.34

白銀 27.77

白金 948.93

鈀金 902.86

(王思涵)(商品行情網)

《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：07/31黃金每盎司為2409.38美元
《貴重金屬期貨》7/30紐約期金上漲
《商情》避險情緒增加 7/31黃金亞洲電子盤上揚
《華通白銀》07/31 一號國際白銀漲156人民幣，每公斤收7330人民幣
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