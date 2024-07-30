【時報記者任珮云台北報導】外資昨天賣超仁寶(2324)逾1萬張，仁寶股價連3個交易日創今年以來新低，周K連3黑，月K連2黑，技術面呈短空排列。雖然外資29日大賣仁寶，但八大行庫、投信和自營商則是買超仁寶；呈現土洋對作。

仁寶推動AI醫療創新，本周宣布宏智生醫「憂可視腦波壓力評估系統」，榮獲2024年傑出生技產業獎「年度產業創新獎」。宏智生醫科技是由仁寶電腦投資劉益宏教授研究團隊及技術，於2019年共同成立的新創公司。以腦波信號處理及人工智慧技術為核心，開發腦健康相關的輔助診斷及評估的醫療服務。其自主開發的腦波儀已通過台美FDA審查並獲得醫療器材許可證，成為國內第一家醫療等?的腦波儀製造商。

「憂可視腦波壓力評估系統」（SEA）由宏智生醫委託國內三大醫學中心收集憂鬱症腦波數據並自主開發AI模型，研究成果已發表於《Biosensors》期刊。SEA系統包含腦波儀、使用者圖形介面及雲端AI分析演算法，透過紀錄90秒腦波訊號並分析，提供客觀、可量化的壓力評估指標（SEA Index）。檢測過程僅需15分鐘，並可立即生成報告，由培訓認證人員操作，是心理健康篩檢及臨床上的得力助手。2023年SEA系統更取得衛福部軟體醫材許可證，用於輔助診斷有無鬱症。

目前臺灣已有20多家醫院和診所採用SEA系統。醫師們反饋，該系統有助於提高患者的病識感，增強治療依從性。另外，使用此系統協助評估治療成效的數個小型臨床試驗也正進行中。宏智生醫積極拓展SEA系統的使用範圍，例如進入企業以協助評估壓力狀況，企業可提供更完善的員工關懷方案。此外，宏智生醫已在香港、日本等地展開試用，未來將進一步拓展至其他亞洲市場。透過簡易的腦電波評估，協助辨識高危人群，提高對疾病的認識，促進早期診斷和治療，提升社會的整體健康和福祉。