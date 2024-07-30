《商情》料乾燥天氣改善 美豆暴跌至2020年10月最低價

【時報-台北電】周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆價格暴跌至2020年10月以來的最低水平，因為美國農作物帶將有降雨的預測，緩解了投資人對炎熱乾燥天氣對農作物產量潛在影響的擔憂， 分析師表示，玉米價格穩定徘徊，而小麥則因出口需求而走強。分析師表示，市場最初預計美國中西部地區將出現極端炎熱和乾燥的天氣，導致玉米和大豆產量減少，但最近的天氣預報顯示，炎熱和乾燥的天氣將有所改善，同時，美國農業部收盤後公佈的數據顯示，美國玉米狀況有所改善。
終場9月小麥漲7.5美分，報531美分，9月玉米漲1.75美分，報396.25美分，8月大豆跌22.75美分，報1054.75美分， 8月黃豆油跌0.82美分，報42.84美分，8月黃豆粉漲2.2美元，報355.5美元。（編輯：倪淑茹）(商品行情網）
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