【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

美國6月物價溫和上漲，但消費者支出放緩，增強美國聯邦準備理事會(FED)於9月降息的預期，並據評級機構惠譽表示，美國去年升息對勞動力市場和需求產生影響，經濟今年下半年料繼續放緩；此外，週一消息人士稱，過往政策的重要評估中，日本央行(BOJ)認可消費者行為發生明顯改變，宣稱與通貨緊縮的長期鬥爭取得勝利，為進入穩步加息時代作準備，而且日本政府最高經濟委員會表示政府與BOJ在引導政策時，務必密切關注近期日圓弱勢及物價上漲影響家庭購買力，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於154.35高點。

據日本政府一項預估顯示，由於經濟改善和企業利潤強勁提振稅收，日本明年將實現基本預算盈餘，將是2002年引入此目標以來首次，並隨著以色列占領的戈蘭高地遭遇火箭彈襲擊，以色列和美國將此歸咎於黎巴嫩武裝組織真主黨，投資者擔心中東衝突擴大，激發對避險資產的需求，而且市場對BOJ升息的猜測不斷推升日圓，導致美元兌日圓跌至153.00低點，但BOJ和FED週二、三召開政策會議等全球關鍵事件前，投資人趨謹慎，引發部分美元空頭回補。預估今日美元兌日圓阻力於153.90-154.10，支撐於153.00-20。

2.EUR/US

二十國集團(G20)財經領導人表示，全球經濟可能走向軟著陸，但警告稱戰爭和衝突升級危及此前景，削弱風險偏好，並據昨日路透調查，中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料連續三個月處於萎縮區域達49.3，但澳洲週三將公布第二季通貨膨脹報告以決定澳洲央行(RBA)下週是否加息，更重要的核心通貨膨脹-截尾均值-同比升幅料持平於4.0%，可能加大RBA緊縮壓力，令澳幣和紐元獲得喘息，帶動歐元兌美元觸及1.0869高點。

隨著FED及英國央行(BOE)本週將舉行會議，為寬鬆政策敞開大門，加上BOJ可能升息，影響日圓相關的利差交易，並據貨幣市場目前完全消化歐洲央行(ECB)在9月再降息及年底前再進一步降息，每次25個基點，促使歐元區指標德國十年期公債收益率下滑至六個月最低，而且中東衝突可能升級的擔憂與日俱增，打擊投資人追逐風險的意願，打壓歐元兌美元至1.0801低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0820-40，支撐於1.0740-60。

3.GBP/US

週一BOE表示，英國6月貸款機構批准59,976件抵押貸款，為1月以來最低，消費者信貸同比則增長8.0%，為2023年8月以來最慢增幅，並據英國工業聯盟(CBI)公布7月零售銷售差值降至4月以來最低負43，而且預計8月持續不振，打擊英鎊兌美元自1.2888高點走低。隨著英國財政大臣里夫斯指責前保守黨政府掩蓋公共財政真實狀況，將就削減開支做出艱難決定，而且衍生品市場定價增加BOE降息的押注至近60%，擴大英鎊兌美元跌幅至1.2803低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2850-70，支撐於1.2760-80。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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