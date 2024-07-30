時報-商情早報

1.美元走高 7/29紐約期金微幅回落。

2.LME：07/29期銅收9026.00美元/公噸，跌85.00美元。

3.NYMEX：07/29 9月輕質原油跌1.35美元，每桶為75.81美元。

4.07/29西德州原油下跌1.31美元，每桶為77.27美元。

5.07/29BDI運費指數為1797.00。

6.SICOM：07/29天然橡膠8月期貨RTSR20上漲0.70美分。

7.NYCE：07/29 10月棉花漲1.44美分，每磅為67.51美分。

8.CBOT：07/29 8月黃豆粉跌，每公噸為1054.75美分。

9.07/29TRJ-CRB下跌2.46，為274.94。

10.07/29 SGX 62%鐵礦石報每公噸106.09美元，跌0.03美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走高，周一紐約期金微幅回落；受累於美元指數觸及逾2周以來最高水平，這使得以美元計價之黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，近而降低購買吸引力，加上中國黃金消費量下降，令終場金價走勢微幅回落；8月黃金跌3.20美元，報每盎司2377.80美元，9月白銀跌0.15美元，10月白金漲13.20美元，9月鈀金漲0.90美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-庫存高位，期鋁觸逾4個月新低；因數據顯示，中國6月鋁產量為367萬公噸，為近十年以來的最高水平，上海期貨交易所註冊倉庫鋁庫存是15個月以來的新高，庫存高企導致空頭頭寸增加，致倫敦(LME)鋁價下跌，跌至逾四個月來的最低水平。終場周一期鋁下跌38.5美元；期銅下跌85美元；期錫下跌275美元；期鎳上漲43美元；期鋅下跌32美元；期鉛持平。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一國際原油期貨跌近2%，儘管中東情勢緊張，不過因中國2024 年上半年燃料油進口總量下降11%，引發市場對中國需求前景擔憂，加上市場對加沙停火協議期望，打壓油價進一步走低，觸6月初以來低點，終場NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.35美元，報每桶75.81美元，倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌1.35美元，報每桶79.78美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求不振，周一BDI指數連7黑；因遠程礦航線閒置運力增多，且進口煤採購需求難有明顯改善，加上俄羅斯8月從波羅的海普里莫爾斯克港，出口的超低硫柴油(ULSD)預計將季減16.4%，故交易氛圍僵持，終場波羅的海乾散貨BDI指數連7日收黑；其中最新報價BDI指數下跌11點，收1797點，跌幅0.6%；BCI指數下跌32點，收2582點，跌幅1.2%；BPI指數維持平盤，收作1792點；BSI指數下跌3點，收作1383點，跌幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓上升，周一大阪期膠轉跌0.4%；隨著美國科技股漲多拉回，引發投資人對避險資產的需求後，日圓出現了自4月底以來的最佳單周漲幅，使得海外買家更難以承受以日圓計價的資產，終場大阪期膠價轉跌0.4%；其中大阪交易所OSE橡膠1月期貨跌0.4%，報每公斤316.3日圓；新加坡交易所SICOM橡膠8月期貨漲0.4%，報每公斤163.50美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.1%，收於每噸14345元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆價格暴跌至2020年10月以來的最低水平，因為美國農作物帶將有降雨的預測緩解了投資人對炎熱乾燥天氣對農作物產量潛在影響的擔憂，分析師表示，玉米價格穩定徘徊，而小麥則因出口需求而走強，終場9月小麥漲7.5美分，9月玉米漲1.75美分，8月大豆跌22.75美分， 8月黃豆油跌0.82美分，8月黃豆粉漲2.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-空頭回補，棉花漲逾2%；因受到空頭回補的支撐，截至7月23日當周，棉花投機者淨空部位增加6,751份合約，至51,241份，交易員在月底擴大了淨空頭頭寸，同時全球股市周一普遍上漲，樂觀情緒也對支撐天然纖維有所幫助，致棉花期貨反彈上揚。終場周一(7/29)ICE美國交易所2號棉花10月棉漲2.18%，報每磅67.51美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉跌0.11%，報每公噸14115人民幣。(呂方維整理)

8.鐵礦石期貨-氣候條件惡劣，鐵礦石回落；據中國官方媒體報導，由於蓋美颱風帶來豪大雨，中國有超過27,000人被疏散，數百家工廠被勒令暫停生產，預報員警告今年襲擊該國的最強風暴可能會影響多達10個省份，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格回落下跌。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.2%，報每噸93.51美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.32%，報每噸777.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)