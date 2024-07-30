【時報-台北電】周一台股早盤呈現開高，惟開高不久隨即遇到沈重賣壓，大盤震盪走低，終場僅僅小漲45點，漲幅0.20%，以22164做收，成交金額萎縮至3992億元。在最新美股走勢部份，美股本周進入關鍵一周，月底有聯準會利率決定、周五有非農就業數據，以及大型科技巨頭微軟、蘋果、亞馬遜、臉書本周陸續公佈業績，市場觀望氣氛濃厚，美股主要指數指周一呈現小漲小跌，費城半導體指數小跌0.30%。

凱基投顧表示，周一台股開高走低、收黑K棒，短期5日均線持續走跌，且近兩個月頭部型態頸線在22503附近皆有沈重壓力，使得周一台股盤中最高僅僅來到22471附近隨即陷入震盪，顯然上檔短均與型態反壓仍重。周一成交金額僅有4000億元左右水準，僅能暫時以跌深反彈視之，短期能否站回60日均線仍然有待觀察，一旦無力站回60日均線，或有回補6/6向上跳空缺口21510~21847的可能，下檔支撐將下移至5月底、6月初整理平台21000附近。

觀察台股盤面結構，凱基投顧分析，電子權值止跌回穩，惟櫃買市場開高走低呈現重挫，盤面架構欠佳，電子個別族群恐將持續調整；金融股相對抗跌，創高且下周除權息的兆豐金將是指標；由於電金止跌回穩，非金電走勢遭到壓縮，僅能聚焦建材營造、自行車、成衣。(編輯：龍彩霖)