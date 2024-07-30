【時報記者郭鴻慧台北報導】觀望央行利率政策及企業財報，美股昨夜漲跌參半，那指與標普500指數小漲、道指與費半指數小跌，惟台股ADR全軍覆沒，台積電(2330)跌1.19%、聯電(2303)跌1.95%、日月光(3711)跌3.68%。台指期夜盤續挫255點、收22001點，盤中更一度跌至21884點。8月台指期今日開盤大跌323點，為21933點，金融期及電子期齊開低。
永豐期貨指出，台股週一上漲45.28點，收22164.49點，成交值為4070.76億元。台指期上漲160點至22256點，正價差為91.51點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少450口至-15550口，其中外資淨空單減少1114口至-36297口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少886口至-21497口。
永豐期貨表示，由於上週指數跌幅過重，短線振幅過大，預期上半週台指走勢會相對壓縮，等待下波行情的發動。
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