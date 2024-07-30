【時報-台北電】因受到空頭回補的支撐，截至7月23日當周，棉花投機者淨空部位增加6,751份合約，至51,241份，交易員在月底擴大了淨空頭頭寸，同時全球股市周一普遍上漲，樂觀情緒也對支撐天然纖維有所幫助，致棉花期貨反彈上揚。
分析師表示，全球股市周一普遍上漲，支撐天然纖維，近一周內充斥著財報和三場央行會議，預期美國和英國可能會打開降息之門，而日本亦可能會進一步提高借貸成本常態，市場嚴重超賣，管理貨幣基金的空頭數量幾乎創下紀錄，加上即將進入月底，因此出現一些平倉技術性反彈，據美國農業部報告顯示，棉花出口銷售量為131,300包，比前一周增長16%，但比前4周平均下降了11%。
終場周一(7/29)ICE美國交易所2號棉花10月棉漲2.18%，報每磅67.51美分；終場中國鄭州商品期貨9月期棉跌0.11%，報每公噸14115人民幣。(呂方維整理)
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