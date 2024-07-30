【時報-台北電】週一美股主要指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.3%至0.08%。台積電ADR下跌1.19%，台指期夜盤下跌255點(-1.15%)。國票投顧預估，台股今開低，若台積電有撐，指數可望止跌，22000點有守，可伺機進場承接。

國票投顧指出，週一台股以上影線黑K再度失守季線，短線有回測22000點的態勢。所幸，外資期貨偏多操作，反觀散戶繼續多殺多，隱含著修正階段接近尾聲，預期指數於22000點附近震盪打底，買盤追價意願積極則有望展開較為強勁的反彈。

操作建議上，國票投顧表示，台股目前處於上升趨勢中的漲多拉回階段，建議持續分批佈局台積電(2330)、鴻海(2317)等大型AI概念股，並且在短底即將浮現的預期下，可在大盤KD指標有更明確的背離下進場承接。(編輯：李慧蘭)