【時報-台北電】美元走高，周一紐約期金微幅回落；受累於美元
指數觸及逾2周以來最高水平，這使得以美元計價之黃金對其他貨
幣持有者來說更加昂貴，近而降低購買吸引力，加上中國黃金消費
量下降，令終場金價走勢微幅回落。(編輯：王聖為)
時報- 07/29NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：
項目 07/29 07/26 漲跌
8月黃金(美元/盎司) 2377.80 2381.00 -3.20
9月白銀(美元/盎司) 27.87 28.02 -0.15
10月白金(美元/盎司) 957.60 944.40 +13.20
9月鈀金(美元/盎司) 887.80 886.90 +0.90
(商品行情網)
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