【時報-台北電】受到上週五美股反彈，亞洲股市早盤也全都轉強，激勵昨日加權指數早盤不久強彈352點之多。但市場追價意願不高，台股漲幅在10點過後迅速收斂，甚至一度殺到快平盤。
統一投顧從台股技術面來看，加權指數均線下彎，指數重返季線之上，日KD指標仍是交叉向下的延伸，但是開口有縮小跡象，且已來到相對低檔，MACD指標黑色柱狀體持微幅放大，研判本波台股修正已接近滿足點。
統一投顧指出，美國總統大選的不確定性，拖累台股回檔，不過政治議題影響往往是短暫的，中長線仍會回歸基本面。加權指數本波段修正過程中，成交量目前已經連續三個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，靜待外資空單口數顯著減少。選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。（編輯：邱致馨）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：