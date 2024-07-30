【時報-台北電】受到上週五美股反彈，亞洲股市早盤也全都轉強，激勵昨日加權指數早盤不久強彈352點之多。但市場追價意願不高，台股漲幅在10點過後迅速收斂，甚至一度殺到快平盤。

統一投顧從台股技術面來看，加權指數均線下彎，指數重返季線之上，日KD指標仍是交叉向下的延伸，但是開口有縮小跡象，且已來到相對低檔，MACD指標黑色柱狀體持微幅放大，研判本波台股修正已接近滿足點。

統一投顧指出，美國總統大選的不確定性，拖累台股回檔，不過政治議題影響往往是短暫的，中長線仍會回歸基本面。加權指數本波段修正過程中，成交量目前已經連續三個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，靜待外資空單口數顯著減少。選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、戶外運動概念股、航空觀光、金融保險等。（編輯：邱致馨）