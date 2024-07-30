【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：
●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，周一不冷不熱的走勢，部分來自於看好尚未發布的第二季業績報告。但由於估值已經很高，近期內大盤還將消化一些漲幅。
●RBC Capital Markets策略師Lori Calvasina表示，標普500指數前十大市值股的獲利預測調升幅度大於其他成分股，因此不建議投資人進一步把部位轉向小型股。
●摩根士丹利策略師Michael Wilson建議買進大型股，並密切注視小型股的風險回報，稱這些小型股的資金成本可望受益於聯準會降息。
●Edward Jones首席投資策略師Mona Mahajan在談到即將到來的重大題材時表示，我們正在猶豫，這是可以理解的。市場基本上處於觀望狀態，本周我們有重大的經濟消息，包括周三的聯準會會議與周五的就業報告。我們還將迎來巨型科技股財報。許多投資人都迫切想知道近來這一波市場輪動是否會持續下去，以及大型科技公司的財報表現是否真的亮眼。
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