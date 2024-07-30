重男輕女觀念難改，許多人財產仍傳子不傳女。根據財政部最新性別統計年報，2023年實徵案件遺產淨額，男性合計2,398億元，是女性的2.1倍。

實徵案件贈與淨額部分，男性則是1,070億元，為女性的1.4倍。

至於高額贈與案，男女件數較相當，2023年贈與2,500萬元以上課稅案逾千件，其中男性佔578件，女性則為475件。

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