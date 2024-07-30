摩根大通證券指出，台股今年以來大漲23％，8成的漲幅來自科技類股貢獻，尤其由AI帶動效應明顯，歷經本段波動調整後，台股握有AI前景持續亮眼、企業獲利向上二大利多，對抗評價偏高等三項疑慮，對台股點預期24,500點，若AI族群表現更佳，高點上看29,000點，直逼3萬點大關。
近期全球股市波動大增，歷經本段調整，原本資金匯集的AI族群或是套利交易，都見到部分資金退場跡象。摩根大通此時重新調整對台股看法，歸納有二好三疑慮。首先，儘管AI族群交易波動度變大，但未來還是可望有不小的上檔空間；其次，企業獲利前景趨於正向，獲利成長從科技股向外擴展。
摩根大通證券直言，從超大規模企業的資本支出持續增加，可以最直接看出AI基本面依然良好，另外，進一步考量技術、市場情緒、評價、新聞等各項指標，評估報酬風險比未來三至六個月內依然正向。更驚人的是，摩根大通認為，AI股可能還會再漲約50％，才會達到極度泡沫化狀況。
摩根大通建議旗下客戶，此時應繼續持有AI與其相關族群，像是半導體、網路設備、伺服器、數據中心、散熱／電源解決方案、先進封裝／載板、邊緣運算與電網領域。
摩根大通目前最看好台股標的包括：台積電、鴻海、台達電、廣達、日月光投控、聯電、緯穎、元大金、長榮、華碩、欣興、奇鋐、信驊、台光電。
在相對有疑慮的部分，摩根大通提出，不能忽視因素有三：一、台股評價來到24年來高點。二、AI與非AI族群表現存在巨大落差。三、台股融資餘額迅速增加，一般投資人槓桿出現見頂跡象。
摩根大通也沒忽略外部變數，提出美國聯準會（Fed）首次降息前，以及美國總統大選前，台股與其他亞股一樣，無法自免於高波動度之外；另一方面，地緣政治仍然是市場一大不可預測因素（對市場造成的折價未知），隨時間愈來愈接近美國總統大選，將是投資者關注焦點。
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