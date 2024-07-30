【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)07/29收274.94，下跌2.46。 (商品行情網)

《CRB》07/30TRJ-CRB下跌0.20，為274.74
《傳產》建物買賣移轉H1年增27% 專家：H2注意兩變數
《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
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