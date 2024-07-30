社子島開發爭議數十年，台北市副市長李四川29日出席社子島專案工作站啟用茶會，工作站外圍掛滿「反對區段徵收」、「假開發真搶地」等抗議布條，社子島自救會發言人李華萍痛批，台北市花3個月重新裝潢社子島開發專案工作站，卻不願意重啟新版社子島都市計畫草案的討論。李四川表示，會持續和有意見的市民或地主溝通，社子島開發是一定要往前走。

社子島開發計畫從「色情專業區」、「海上遊樂區」、「河濱之春」、「台北曼哈頓」再到如今的「生態社子島」。今年4月民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委王世堅到社子島會勘，遭自救會成員集體抗議，導致贊成開發和反對區段徵收的2派人馬數度爆發衝突，6月28日內政部長劉世芳拜會台北市長蔣萬安談及社子島區段徵收案，請市府依據土地徵收小組意見，與居民持續溝通，以利後續審議。

社子島開發案目前進入區段徵收計畫，因開發範圍及抵價地比例遲未審定，及部分居民持續反對區段徵收，以致造成阻礙。

北市地政局翻新社子島專案工作站，優化空間提供居民更好的服務，昨舉辦啟用茶會，邀請李四川到場共襄盛舉，社子島自救會成員則在工作站外懸掛「反對區段徵收」、「台北市政府已死」、「要拆我房子先拆市政府」等布條抗議。

李華萍昨表示，讓居民不信任、不舒服、無法暢所欲言的原因，不是工作站，而是前台北市長柯文哲、蔣萬安，堅持用錯誤的生態社子島計畫把所有聚落、居民輾過去的蠻橫態度，蔣萬安不願放下生態社子島計畫的大屠刀，社子島專案工作站裝潢得再美輪美奐，也只會被居民當成是誆騙居民的詐騙集團分部。

她指出，社子島不是蔣萬安團隊的作秀舞台，盡快依照社子島居民、專家學者、民間團體，甚至內政部長期的呼籲，由下而上重新研擬保留9大聚落的新版社子島都市計畫草案，才是加快社子島地區環境改善進程的正確作法。

李四川強調，市府對於有意見的市民或地主會持續溝通，他擔任政府官員40幾年，社子島還是沒變，這塊區域勢必要隨著都市發展執行必要的開發，所有建設都要按照都市計畫走，社子島是一定要往前走的，居民提出的意見都會逐一檢視，能夠接受的都會接受，讓開發案盡快執行。