被視為賴清德總統在台南市長任內重要政績的台南市美術館2館，將無償移撥給文化部，並升格成為「台南國家美術館」。市府文化局29日證實，未來中央將每年投入超過2倍的現有營運經費，提升整體營運能量。這也是繼國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館、國立史前博物館南科分館後，台南市第4座國家級博物館。
「沒有道理啊！」市議會國民黨團副書記長李中岑表示，當初市府花了那麼多的預算，也做了很多努力，如今逐漸展現出成效時，竟然要無償移撥給中央；既然如此，為何不一開始就交給中央來管理？
據了解，南美館2館於2015年12月由賴清德主持動土典禮，2019年1月27日2館正式開館後，以行政法人模式經營，但因市府每年需補助1億元，造成市庫不小負擔。
2022年市議會定期會期間，即有跨黨派議員提案希望成為國家級美術館，並將決議送交市府研議；2022年台南市長選舉時，國民黨參選人謝龍介則主張，當選後將收回由市府經營，但尋求連任的市長黃偉哲反對，並認為推動升格為「台南國家美術館」，才能替台南創造更大量能。
文化局強調，此案歷經市府與中央研商，並徵詢台南市美術館董監事會的意見後，才提送行政院進行政策評估，期待在市民的支持下，為文化古都再創藝術發展榮景。
文化局認為，過去台南市也曾將市政府舊廳舍無償移撥給國立台灣文學館使用，讓台南成為台灣文學的重鎮；蘭花生物科技園區也移撥給農業部，成為國家級農業發展中心；此次文化局成立台南國家美術館，也將無償撥用台南市美術館2館，盼奠定台南成為台灣美術發展的重要城市。
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