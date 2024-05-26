據香港《星島日報》報導，中國外交部發言人汪文斌將卸任。24日在例行記者會結束時，汪文斌說「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」散場之後還和一些記者握手、合影。此外，大陸前駐印尼大使陸慷，則已出任中聯部副部長。
據公開資訊，汪文斌1971年4月出生，現任中國外交部新聞司副司長、發言人，外交履歷豐富，曾在外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及中國駐塞內加爾、喀麥隆和模里西斯使領館工作。
汪文斌曾任前外交部長、國務委員唐家璇祕書。他在2017年出任中國駐突尼斯大使，2020年回國擔任外交部新聞司副司長、發言人。汪文斌是正局級幹部，卸任後可能外派擔任重要國家大使或其他要職。
另據新加坡《聯合早報》報導，曾任中國外交部發言人的中國駐印度尼西亞前大使陸慷返京履新，出任中共中央對外聯絡部副部長，晉升副部級，在中聯部四名副部長中排名第四。
公開資料顯示，今年56歲的陸慷是江蘇泰興人，1992年加入外交部後長期在外交系統工作。他曾在外交部國際司、中國常駐聯合國代表團、外交部軍控司、中國駐愛爾蘭使館、外交部美大司、中國駐美國使館等任職。
陸慷在2015年出任外交部新聞司司長、外交部發言人，2019年轉任美大司司長。他在2021年8月出任中國駐印尼大使，隔年2月抵達雅加達履新。中國駐印尼大使館官網顯示，陸慷和夫人陳悅在今年5月18日離任回國。
報導稱，陸慷在擔任駐印尼大使的不到3年裡，中國和印尼互動頻密，印尼總統佐科威3次訪華；印尼候任總統普拉伯沃也在今年4月把勝選後的首訪放在中國；大陸國家主席習近平則在2022年底到印尼出席二十國集團峰會。
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