美國聯邦參議院兩黨議員24日共同提出法案,鼓勵歐洲盟國加強挺台作為,並與美方協調嚇阻北京對台日增的威脅。其中包括建立機制,促使北約組織(NATO)歐洲成員國更易向台灣轉移美製防禦裝備,協助台灣自我防衛。

時值大陸舉行環台軍演之際,美國參院共和黨籍外交關係委員會成員芮基茲(Pete Ricketts)與民主黨籍外委會「歐洲與區域安全合作小組」主席夏亨(Jeanne Shaheen)聯手,提出《透過歐洲決心建構台灣持久安全的選擇法案》(The Building Options for the Lasting Security of Taiwan through European Resolve Act),簡稱為《增強法案》(THE BOLSTER ACT)。

《增強法案》要求,美國國務卿應於法案頒布後90天內,建立快速決策程序,供北約組織的歐洲成員經由第3方,向台灣轉移美製防禦物資及服務。國務卿並應於180天內,向國會參眾兩院的外交、軍事委員會簡報,說明美歐對強化台灣自我防衛的討論情況,包括軍備轉移或銷售,尤其是符合非對稱防禦策略的武器,以及強化這些歐洲國家在印太區域的軍事部署。

為了防止大陸占據台灣控制的任何領土、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣軍民基礎設施的網路攻擊,法案也要求美國國務院制裁協調辦公室與歐盟相關單位定期磋商。根據法案,美歐應討論萬一台灣遭解放軍封鎖或軍事入侵時,如何合作向台灣提供人道援助。

兩位提案議員也透過建議性質的「國會意見」(sense of Congress)呼籲歐洲國家,特別是有對抗俄羅斯侵略及惡意行動經歷的國家,可以向台灣提供其「全面防禦」(total defense)計畫的經驗,亦即它們在面臨危機時如何進行軍民動員;歐洲海軍強國可與美國協調,強化通過台海的航行自由;美歐也應與台灣建立海岸防衛隊間的交流合作,以對抗北京脅迫。