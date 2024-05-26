美國聯邦參議院兩黨議員24日共同提出法案，鼓勵歐洲盟國加強挺台作為，並與美方協調嚇阻北京對台日增的威脅。其中包括建立機制，促使北約組織（NATO）歐洲成員國更易向台灣轉移美製防禦裝備，協助台灣自我防衛。
時值大陸舉行環台軍演之際，美國參院共和黨籍外交關係委員會成員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨籍外委會「歐洲與區域安全合作小組」主席夏亨（Jeanne Shaheen）聯手，提出《透過歐洲決心建構台灣持久安全的選擇法案》（The Building Options for the Lasting Security of Taiwan through European Resolve Act），簡稱為《增強法案》（THE BOLSTER ACT）。
《增強法案》要求，美國國務卿應於法案頒布後90天內，建立快速決策程序，供北約組織的歐洲成員經由第3方，向台灣轉移美製防禦物資及服務。國務卿並應於180天內，向國會參眾兩院的外交、軍事委員會簡報，說明美歐對強化台灣自我防衛的討論情況，包括軍備轉移或銷售，尤其是符合非對稱防禦策略的武器，以及強化這些歐洲國家在印太區域的軍事部署。
為了防止大陸占據台灣控制的任何領土、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣軍民基礎設施的網路攻擊，法案也要求美國國務院制裁協調辦公室與歐盟相關單位定期磋商。根據法案，美歐應討論萬一台灣遭解放軍封鎖或軍事入侵時，如何合作向台灣提供人道援助。
兩位提案議員也透過建議性質的「國會意見」（sense of Congress）呼籲歐洲國家，特別是有對抗俄羅斯侵略及惡意行動經歷的國家，可以向台灣提供其「全面防禦」（total defense）計畫的經驗，亦即它們在面臨危機時如何進行軍民動員；歐洲海軍強國可與美國協調，強化通過台海的航行自由；美歐也應與台灣建立海岸防衛隊間的交流合作，以對抗北京脅迫。
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