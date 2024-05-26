大陸傳出禁止瓜地馬拉的咖啡和夏威夷豆入境。位於中美洲的瓜地馬拉是台灣僅存的12個邦交國之一。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）24日表示，大陸禁止瓜地馬拉部分貨物進口，推測可能與瓜國和台灣的外交關係有關。
阿雷巴洛在短影音平台TikTok的直播中表示：「如你所知，幾天前，與瓜地馬拉有外交關係的新一屆台灣新政府上任。」他推測，與陸方的爭執可能和此有關。瓜國政府正在努力解決這一問題，但尚未收到陸方的回應。
瓜地馬拉外長馬蒂內茲20日出席了賴清德總統的就職典禮。賴清德與阿雷巴洛21日透過視訊交談，賴感謝阿雷巴洛對台灣的堅定支持，並期待雙方進一步加強關係。阿雷巴洛邀請賴訪瓜，賴也邀請阿雷巴洛訪台。
大陸外交部發言人汪文斌24日面對記者問及進口相關問題時，表示「還未掌握情況」，但他話鋒一轉稱「世界上只有一個中國」並譴責瓜地馬拉官方與台灣的互動，並稱「這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜輸華產品等方面的合作」。
瓜國媒體「中美洲360」（CentroAmerica 360）以「外交勒索」為標題，形容陸方的動作。瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）主任艾斯特拉達（Fanny de Estrada）接受專訪時強調，2023年瓜國總出口額超過170億美元，大陸僅採購了8200萬美元，台灣則採購了2億8200萬美元，是大陸的3倍以上。
艾斯特拉達說，台瓜簽有自由貿易協定，這有利於瓜國出口。Agexport高層指大陸的做法「違反國際貿易協定」。艾斯特拉達稱，「作為生產商和出口商，我們最不希望捲入地緣政治。」但瓜國出口業者也在分析和尋找其他市場分散風險，例如被陸方禁止入境的夏威夷豆，就會轉出口到日本、荷蘭及美國等市場。
咖啡是瓜地馬拉的重要經濟命脈和出口農產品，2022年至2023咖啡產季，瓜國生豆出口值超過9.44億美元。瓜地馬拉是台灣的第4大咖啡進口國，占全台消費市場的12％。雖然台灣進口量，只占瓜國咖啡出口的2％，不如日本的12％，但台灣進口多為本地市場消費。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：