大陸傳出禁止瓜地馬拉的咖啡和夏威夷豆入境。位於中美洲的瓜地馬拉是台灣僅存的12個邦交國之一。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）24日表示，大陸禁止瓜地馬拉部分貨物進口，推測可能與瓜國和台灣的外交關係有關。

阿雷巴洛在短影音平台TikTok的直播中表示：「如你所知，幾天前，與瓜地馬拉有外交關係的新一屆台灣新政府上任。」他推測，與陸方的爭執可能和此有關。瓜國政府正在努力解決這一問題，但尚未收到陸方的回應。

瓜地馬拉外長馬蒂內茲20日出席了賴清德總統的就職典禮。賴清德與阿雷巴洛21日透過視訊交談，賴感謝阿雷巴洛對台灣的堅定支持，並期待雙方進一步加強關係。阿雷巴洛邀請賴訪瓜，賴也邀請阿雷巴洛訪台。

大陸外交部發言人汪文斌24日面對記者問及進口相關問題時，表示「還未掌握情況」，但他話鋒一轉稱「世界上只有一個中國」並譴責瓜地馬拉官方與台灣的互動，並稱「這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜輸華產品等方面的合作」。

瓜國媒體「中美洲360」（CentroAmerica 360）以「外交勒索」為標題，形容陸方的動作。瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）主任艾斯特拉達（Fanny de Estrada）接受專訪時強調，2023年瓜國總出口額超過170億美元，大陸僅採購了8200萬美元，台灣則採購了2億8200萬美元，是大陸的3倍以上。

艾斯特拉達說，台瓜簽有自由貿易協定，這有利於瓜國出口。Agexport高層指大陸的做法「違反國際貿易協定」。艾斯特拉達稱，「作為生產商和出口商，我們最不希望捲入地緣政治。」但瓜國出口業者也在分析和尋找其他市場分散風險，例如被陸方禁止入境的夏威夷豆，就會轉出口到日本、荷蘭及美國等市場。

咖啡是瓜地馬拉的重要經濟命脈和出口農產品，2022年至2023咖啡產季，瓜國生豆出口值超過9.44億美元。瓜地馬拉是台灣的第4大咖啡進口國，占全台消費市場的12％。雖然台灣進口量，只占瓜國咖啡出口的2％，不如日本的12％，但台灣進口多為本地市場消費。