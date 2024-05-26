【時報記者莊丙農台北報導】台灣虎航(6757)4月底開放客艙組員履歷投遞後，兩周內便吸引近3,000位求職者報名。經初步書面資料篩選後，逾1,000名求職者符合資格，可參與初試甄選，昨日到考率將近9成，複試預計6/1進行，錄取客艙組員，將於今年下半年分批報到。
台灣虎航指出，為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8周的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服。
台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，自2014年開航以來，今年迎來10周年，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區。目前培訓機師也仍在招募中，招募時間至2024年5月31日晚間23：59止。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：