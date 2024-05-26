【時報記者莊丙農台北報導】台灣虎航(6757)4月底開放客艙組員履歷投遞後，兩周內便吸引近3,000位求職者報名。經初步書面資料篩選後，逾1,000名求職者符合資格，可參與初試甄選，昨日到考率將近9成，複試預計6/1進行，錄取客艙組員，將於今年下半年分批報到。

台灣虎航指出，為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。於初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的客艙組員，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8周的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，自2014年開航以來，今年迎來10周年，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區。目前培訓機師也仍在招募中，招募時間至2024年5月31日晚間23：59止。