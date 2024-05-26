新任勞動部長何佩珊立法院上周備詢初登場，被問及任內是否啟動勞保年改？她強調，「撥補就是改革」，並重申有政府在，勞保絕對不會倒；不少屆退族與待退族憂心不年改，恐引爆勞保破產，考慮一次提領老年給付，先領先心安。
據規定，勞工保險是在職保險，除了一般的受僱勞工以外，無一定雇主或自營作業的勞工也都能參加。勞工年滿60歲後，工作年資未滿15年者，可一次請領退休金；工作年資滿15年以上者，則是可以選擇請領月退休金或一次退休金。
不過，在某些狀況下，即便繳了一輩子的勞保費，還是有可能會領不到老年給付。若被勞保局抓到不符合規定時，除了勞保資格一下就會被取消，多繳的保費也不會退還，其中最常見如下述四種狀況。
▲掛名投保
勞工已離職或是公司辦理退休者，不得再轉往職業工會投保、累積年資，若經查明屬實，將會被取消被保險人資格，不僅年資無法計算，已繳納的保費不會退還。此外，勞工還必須補繳國民年金保費，若有領取保險給付，勞保局也將依法追還。
▲受僱海外企業
勞保條例施行區域為「勞工須受僱在「台澎金馬」登記的公司行號。因此，若長期在國外或大陸居住工作的勞工朋友，從業地區不是區域範圍內，無法認定投保資格，並且也不能夠透過職業工會、漁會加保。
▲被公司派到國外關係企業
依勞動部針對勞保條例第9條第2款規定，被保險人派遣出國考察研習或提供服務者，得繼續參加勞保，係指受僱於該事業單位，並為執行事業單位業務，領有薪資者為限；也就是加保在職業工會的朋友，短暫至海外旅遊，勞保效力不會中斷。但若長期至海外工作，很容易被稽查到而被取消勞保資格。
▲入監服刑
因案停職或被羈押，未經法院判決確定的勞工，仍可以繼續參加勞工保險，但如果是經法院判決確定，入監服刑的人，就不能再繼續加保。故勞保局呼籲，入監服刑的勞工如仍在職業工會加保，應儘快通知職業工會辦理退保，以免日後經勞保局查明後取消加保資格，不僅年資無法併計，已繳的保險費也不會退還，還會影響日後領取勞保給付的權益。
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