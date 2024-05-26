截至今（2024）年2月，在台移工75萬6,831人，失聯移工卻已累計高達8萬5,229人，比例超過10％。移工失聯就已失去政府保護，無法投保社會保險，不過先前的合法工作年資依然有效，勞動部表示，就算後來遭查獲、遣返出境後，符合相關要件仍可請領老年給付。
據統計，疫情前的2019年外國人請領一次性老年給付僅有977件、領走1億1,675萬餘元，2020年則增加至2,922件、2億3,633萬元，2021有2,916件、2億2,265萬元，2022年及2023年分別增加至5,802件及1萬2,187件，領走3億7,922萬元及6億7,741萬元。
除了老年給付外，其餘包括生育給付、家屬死亡等給付近年也增加許多；勞保局普通給付組組長劉秀玲對此表示，30年前加保者已符標準，預估人數會越來越多，且2020年及2021年受到疫情影響，部分郵件受阻導致積至2022年及2023年，才會導致案件量暴增。
勞動部勞動保險司司長陳美女表示，只要有勞保年資、符合法定退休年齡且仍存活，經駐外館處認證，就可以請領老年給付，雖然失聯期間不得參加勞工保險，但領取時與其失聯身分無關。
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