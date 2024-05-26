【時報-台北電】綜觀近一周芳香烴和烯烴走勢，其中芳香烴市場疲弱；純苯受到港口庫存持續下降的影響，盤面有部分成交跟進，生產企業報價整理抬升，然而臨近周末市場獲利了結賣壓湧現，令韓國市場截至周四(5/23)報1053美元/噸，創3日以來新低；苯乙烯SM周初時供應絕對值低、剛性需求穩定，然而臨近周末因原料面持續弱勢收低，故生產企業紛紛降價促銷，令大陸市場報1151美元/噸，跌至一周低價；甲苯由於部分區域供需兩淡，且汽油產業成本壓力較大，高價實單商談受阻導致短期內報價出現阻力，促使大陸市場報918美元/噸，創3日以來新低。

烯烴市場呈漲跌互見態勢，丁二烯BD雖產業鏈零利潤下移，刺激下游逢低補倉，對市場帶來一定提振，但由於近期部分檢修裝置有重啟計劃，現貨相對充裕，後市預期仍偏謹慎，令大陸市場截至上周五(5/17)報1391美元/噸，與上周持平；乙烯因生產企業裝置重啟給予市場一定的壓力，令東南亞市場截至周四(5/23)報956美元/噸，跌逾3個月新低；丙烯因局部地區供應縮量，企業報價出現探漲，令韓國市場截至周四(5/23)報821美元/噸，漲至2周高價。

影響價格波動品項有: (20240517-20240523)

05/17丁二烯BD大陸CFR，報1391美元/噸，與上周持平。

05/23乙烯東南亞CFR，報956美元/噸，跌逾3個月新低。

05/23丙烯韓國FOB，報821美元/噸，漲至2周高價。

05/23苯韓國FOB，報1053美元/噸，創3日以來新低。

05/23苯乙烯SM大陸CFR，報1151美元/噸，跌至一周低價。

05/23甲苯大陸CFR，報918美元/噸，創3日以來新低。(編輯：王聖為)(商品行情網）