國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃25日指出，從借鑒其他國家經驗，到成為其他國家學習榜樣，中國在氣候變化、數位經濟等方面發揮引領作用；她肯定中國改革開放成就，也看好綠色發展和數位化轉型釋出潛力。數據顯示，中國5G、人工智慧（AI）、智慧製造加速發展，去年數位經濟占GDP已10％，提前兩年達標。
喬治艾娃接受大陸央視專訪表示，過去40年，中國取得舉世矚目成就。她評價新質生產力稱，中國正大量投資綠色經濟、數位經濟，為國企民企創造公平競爭環境。環顧世界，缺少生產力增長及在此基礎上提高生活水準，中國再次為生產力增長注入活力，要靠科技力量、投資人力資本，處於有利地位。
喬治艾娃稱，2016年10月人民幣加入IMF特別提款權（SDR）貨幣籃子，與美元、歐元、英鎊和日元躋身全球儲備貨幣之列，是僅次美元歐元的第三大權重貨幣。人民幣「入籃」體現中國積極參與全球治理。隨著綜合國力提升，發起亞洲基礎設施投資銀行和新開發銀行等多邊金融機構的「中國方案」，都得到國際社會、特別是開發中國家支持。
喬治艾娃說，走訪世界多國，看到中國發展模式正在複製。例如黃土高原梯田化專案，成功把荒地變為農田，在衣索比亞也看到類似項目。
喬治艾娃指出，在人類未來至關重要議題，如氣候變化、數位經濟、促進全球經濟一體化等，中國發揮重要引領作用。曾借鑑他國經驗的中國，如今已成其他國家學習榜樣。
關於AI，喬治艾娃稱，需要關注四面向：數位基礎設施建設、人才培養、推動創新、相應的法規和倫理要求。綜合來看，中國是準備最充分的新興市場國家。
喬治艾娃表示，第28屆聯合國氣候變化大會非常成功，達成三項重要共識。中國在太陽能、可再生能源、電動汽車等領域的技術創新承擔重責，已成為領導者。
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